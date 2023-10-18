ВСУ обстреляли Дроновку Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Дроновка под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако снаряды повредили кровлю, фасад и забор одного из домовладений.

Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте, — написал Гладков.

По данным Минобороны, с начала военной операции на Украине ВС России уничтожили свыше восьми тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов. За минувшие сутки был подавлен или сбит 51 дрон противника.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 18 октября, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили группу из 28 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря. Похожая ситуация наблюдалась и в ночь на воскресенье, 15 октября. При попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские регионы российские силы сбили в воздухе 27 квадрокоптеров. Восемнадцать из них уничтожено в небе над Курской областью, два — над Белгородской.