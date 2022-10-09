ВСУ обстреляли донецкую школу

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, ракеты повредили школу № 7, передает РИА Новости. Один из снарядов не разорвался и пробил перекрытия четырех этажей. Отмечается, что из-за частых обстрелов города со стороны Украины детей и сотрудников учебного заведения в здании не было. О жертвах не сообщается.

Примерно в 10:30 очевидцы зафиксировали два прилета в крышу школы № 7 снарядов неустановленной номенклатуры. Один из них оставил серьезные разрушения в учебном классе, головная часть пробила потолок и застряла на втором этаже здания. Еще один снаряд не разорвался и, пробив перекрытия всех четырех этажей, сейчас находится в полу нижнего этажа, — сообщил начальник караула 9-й пожарной части МЧС ДНР.

Telegram-канал «Типичный Донецк» разместил фотографии поврежденного здания школы.

Ранее в Кировском районе Донецка вспыхнул крупный пожар после обстрела со стороны украинской армии. Последние дни Донецк находится под постоянными обстрелам: разрывающиеся снаряды и контрбатарейная борьба слышны практически в течение всего дня.