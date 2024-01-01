ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь, погиб военкор: сколько всего жертв ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Донецк и Горловку, погиб военкор

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк и Горловку. По информации оперативных служб ДНР, погиб военкор. Сколько всего погибших и раненых в результате ударов ВСУ, а также где гремели взрывы на Украине этой ночью — в материале NEWS.ru.

Что известно про обстрел Донецка

Изначально про новогодний обстрел Донецка сообщили оперативные службы ДНР. По их данным, в центре города есть погибшие, их количество уточнялось.

Затем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что семь человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 1 января. Он также отметил, что обстрел может повториться.

«В новогоднюю ночь ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации, на данный момент семь раненых», — сообщил Пушилин, призвав граждан оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Позже он уточнил данные по количеству жертв. По словам Пушилина, в Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли четыре человека.

«По состоянию на 02:00, предварительно, 13 раненых и четверо погибших», — заявил он.

В оперативных службах ДНР сообщили агентству ТАСС, что в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погиб военкор, еще один ранен. Их имена не уточняются. Там также отметили, что обстрелу подверглась гостиница «Донбасс Палас», расположенная в центре города.

При этом Telegram-канал «Mash на Донбассе» написал, что, по предварительным данным, под обстрел в Донецке попали журналисты фронтового издания ANNA NEWS.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в Буденновском районе повреждены многоквартирные дома и автомобиль по улице Независимости.

«В Ворошиловском районе: в многоквартирных домах по улицам Горького, Челюскинцев, Артема и бульвару Пушкина повреждены трубы центрального отопления и остекление. На кухне многоквартирного дома по бульвару Пушкина обнаружен снаряд. Возле многоквартирного дома по пр. Ильича возгорание автомобиля. Во дворе дома по ул. Постышева возгорание гаража», — рассказал градоначальник.

Он добавил, что была повреждена инфраструктура троллейбусного маршрута № 2 от здания Ворошиловской администрации до библиотеки им. Крупской.

Что сказал военкор Сладков про обстрел Донецка

Военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что по обстрелу Донецка понятно одно: армия Украины преднамеренно ударила по мирным кварталам города.

«Сообщают, что очередной раз пострадала гостиница „Донбасс Палас“, но в ней нет ни военных штабов, ни расположений каких-либо подразделений, ни проживающих военачальников. Под реактивные снаряды ВСУ попали „Детский центр“ на Ильича и территория ресторана „Ё моё“ — так себе цели для артналета. Как правильно заметил корреспондент Андрей Руденко — мудрым оказалось решение не устанавливать новогоднюю елку на площади Ленина, людей было бы на улице намного больше», — отметил военкор.

По его словам, ВСУ обостряют ситуацию. Он считает, что это может быть связано с какими-либо обещаниями НАТО пролонгации поддержки украинских войск.

Что известно про обстрел Горловки

Вооруженные силы Украины в ночь на 1 января подвергли обстрелу Никитовский район Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. В результате происшествия повреждения получил один из жилых домов.

«В результате обстрела жилого массива „Комсомолец“ (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ поврежден дом по адресу: ул. Неверова, 32», — заявил Приходько, призвав местных жителей покинуть улицы и переместиться в укрытия.

Где гремели взрывы на Украине

Этой ночью в целом ряде регионов Украины раздавались взрывы. Так, их слышали в Тернопольской и Винницкой областях, в Николаеве и Одессе. Кроме того, взрывы в четвертый раз за сутки звучали в подконтрольном Киеву Херсоне. Накануне вечером воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

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