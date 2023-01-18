ВСУ обстреляли Донецк тремя снарядами

Фото: Министерства обороны Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка тремя снарядами 155-мм калибра, сообщает Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ДНР в своем Telegram-канале. По информации ведомства, прилеты зафиксированы утром, около 08:50.

08:50 — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм, — говорится в Telegram-канале.

Также известно, что обстрелам подверглись Ленинский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, а также Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное и Харцызск.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ обсуждали в радиоэфире позиции польских наемников в Соледаре. По его словам, это сыграло важную роль во взятии под контроль российских сил этого населенного пункта — по позициям иностранного контингента наносились точные артиллерийские удары.

Накануне Вооруженные силы России уничтожили три группы украинских диверсантов. По данным Минобороны РФ, одну из них ликвидировали в районе Лимана Первого в Харьковской области. Как указали в сводке министерства, украинская армия потеряла более 50 представителей личного состава.