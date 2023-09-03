ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами СЦКК в ДНР: ВСУ обстреляли Донецк четырьмя кассетными снарядами калибром 155 мм

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Донецк четырьмя кассетными снарядами калибром 155 мм, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Боеприпасы были выпущены по Куйбышевскому и Петровскому районам города.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — NEWS.ru) по направлению: 19:10 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), — говорится в сообщении.

В 19:15 два кассетных снаряда выпустили по Петровскому району Донецка.

2 сентября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватский район и Донецк четырьмя кассетными боеприпасами.

До этого стало известно, что два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. Пять мирных жителей были ранены. Кроме этого, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В нескольких жилых домах было выбито остекление. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы Запорожской области.