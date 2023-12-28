ВСУ обстреляли Донецк и Горловку ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации военных действий. Под огнем оказались Куйбышевский район Донецка и Горловка.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:40 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 22:25 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 22:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, — заявили в представительстве.

Кроме того в 22:45 украинские военные продолжили обстрелы Куйбышевского района Донецка, выпустив по городу еще четыре снаряда из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате удара ВСУ по торговому центру ранения получили четыре мирных жителя. Всего за сутки пострадали шесть человек, одна женщина погибла.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли Кировский район города. Под удар попала школа, расположенная на улице Кирова в поселке шахты имени Абакумова. Было повреждено остекление. Информации о пострадавших нет.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за сутки 23 декабря 11 жителей столицы республики получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов. Всем пострадавшим оказывается помощь.