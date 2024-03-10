ВСУ обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк тремя 155-миллиметровыми снарядами

Фото: Global Look Press

Украинские войска в субботу выпустили еще три снаряда по Донецку, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что ВСУ использовали боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.50 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, — уточнили сотрудники представительства.

Ранее двое несовершеннолетних детей и мужчина пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины Донецка. Травмы получили две девочки 2010 и 2009 годов, а также гражданин 1977 года рождения.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. По словам главы администрации, вечером украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призвал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Кроме того, снаряд ВСУ разорвался у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На опубликованном в Сети фото можно было увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену здания с выбитыми окнами.