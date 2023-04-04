ВСУ обстреляли дом под Брянском Богомаз сообщил об обстреле села Алешковичи под Брянском

Украинские артиллеристы обстреляли село Алешковичи Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате нападения частично пострадала крыша одного из частных домов. Пострадавших нет.

В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — написал Богомаз.

Накануне брянский губернатор сообщал, что вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Севский район. По его словам, в результате взрыва пострадало здание районного военкомата. Пострадавших в результате инцидента нет.

Спустя некоторое время Богомаз сообщил еще об одной атаке украинского беспилотника. На этот раз, по его словам, взрывное устройство было сброшено близ здания МО УМВД. Никто также не пострадал.

Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что при появлении в небе вражеских беспилотников россиянам следует проявлять бдительность и наблюдать, куда они направляются. Он отметил, что соблюдение этих правил поможет вовремя спрятаться в укрытия и оказать первую помощь пострадавшим в случае атаки БПЛА.