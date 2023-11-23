ВСУ обстреляли деревню в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Городище Рыльского района

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram. По его данным, было зафиксировано восемь прилетов. Никто не пострадал.

Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Зафиксировано 8 прилетов. К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение, — написал он.

22 ноября Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Анатольевку Рыльского района Курской области. По его словам, никто не пострадал, были повреждены окна и постройки в нескольких домовладениях.

Ранее он сообщил, что российские пограничники в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы вывели из строя украинский дрон-камикадзе. Губернатор напомнил местным жителям, чтобы в целях безопасности они не приближались к обломкам сбитых БПЛА и не трогали их. В ночь на 21 ноября в небе над Курской областью также был перехвачен украинский беспилотник, сообщало Минобороны РФ. По его данным, БПЛА самолетного типа уничтожили силами ПВО.

Утром 21 ноября МО РФ также сообщало о перехвате дрона ВСУ над территорией Брянской области. По информации военного ведомства, летательный аппарат в приграничном регионе нейтрализовали около 06:00 мск.