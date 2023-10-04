ВСУ обстреляли четыре российских района кассетными боеприпасами Богомаз: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области

Фото: МО Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы. В своем Telegram-канале он уточнил, что, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Богомаз.

При обстреле было повреждено несколько домов, а также хозяйственные постройки. На месте работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии осматривают обстрелянные территории.

Утром в небе над Брянской областью российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 3 октября регион пытался атаковать украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позднее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.

После этого ВСУ утром кассетными боеприпасами обстреляли поселок Климово. Богомаз отметил, что в результате атаки были повреждены несколько домов и хозпостроек, люди не пострадали.