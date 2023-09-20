ВСУ обстреляли Брянскую область из танка SHOT: ВСУ обстреляли из танка пункт автомобильного пропуска в Брянской области

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Танк Т-80

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли из танка пункт автомобильного пропуска в Брянской области. По сведениям канала, это произошло 19 сентября около 23:00 мск. Минобороны России не комментировало произошедшее.

Согласно данным SHOT, танк, предположительно Т-80, выпустил снаряд калибра 125 мм по пункту и затем скрылся в лесопосадке. Информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки не поступало.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью. По данным местных властей, никто при этом не пострадал и разрушений не было. Глава региона Александр Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за их работу.

17 сентября ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. По данным Минобороны, за ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.

Telegram-канал Mash сообщал, что ВКС России перехватили украинский ударный беспилотник в Калужской области. По информации канала, дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка. В Министерстве обороны РФ эти сведения не комментировали.