ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть раненые Пушилин: ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обстреле со стороны ВСУ клинической больницы им. Калинина. В результате попадания снаряда есть один тяжелораненый, другие пострадавшие получили ранения средней степени тяжести. О количестве пострадавших Пушилин не сообщил. Он добавил, что всех пациентов эвакуировали, никто из сотрудников учреждения не пострадал.

При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса № 6 ДокТМО больница Калинина. На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава группы военных советников «Царские волки» в зоне военной операции на Украине, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видеокадры последствий обстрела медучреждения.

Ранее в интервью военному корреспонденту Александру Сладкову пленный украинский военнослужащий сообщил, что офицерский состав артиллерийских подразделений ВСУ не испытывает каких-либо сомнений во время ударов по жилым кварталам Донецка и других городов Донецкой и Луганской народных республик. По словам пленного, его орудие выпускало от четырех до 12 снарядов в день.