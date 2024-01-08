ВСУ обстреляли Белгородскую область: что известно об атаке к этому часу Минобороны: ПВО сбила 10 реактивных снарядов над Белгородской областью

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото

Российские военные пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины, системы противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть пострадавшие. Что известно об атаке ВСУ на Белгородскую область к этому часу, а также где гремели взрывы на Украине — в материале NEWS.ru.

Из чего ВСУ обстреляли Белгородскую область

По данным МО, попытку атаки пресекли в районе 21:30, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

В результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил Вячеслав Гладков. Он также заявил, что системы ПВО сбили 10 воздушных целей при подлете к городу.

«По предварительным данным, есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал губернатор.

Он добавил, что в двух многоквартирных домах оказались выбиты окна квартир, аналогичным образом пострадало одно частное домовладение. Кроме того, осколками оказались повреждены три автомобиля. Четыре грузовые машины загорелись, экстренным службам удалось оперативно справиться с возгоранием.

До этого Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности. Он призвал граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Telegram-канал SHOT писал, что над Белгородом и областью раздавались взрывы. По данным канала, работали системы противовоздушной обороны.

Вечером 8 января ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Гладков рассказывал, что часть снарядов приземлилась на территории промышленной зоны. По предварительным данным, тогда в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.

Также губернатор сообщал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 боеприпасов. По его словам, в результате атаки были повреждены линия электропередачи и жилой дом. Украинская армия била артиллерией и из минометов. Гладков добавил, что ВСУ совершили несколько атак с использованием беспилотников.

Где гремели взрывы на Украине

8 января в Харьковской области произошла серия взрывов, сообщало украинское издание «Страна». Подробности происшествия не приводились. Власти региона ситуацию не комментировали.

Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сигналы воздушной тревоги звучали в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Чуть ранее украинские СМИ сообщили, что серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем Киева. После них в некоторых районах города пропало электроснабжение. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

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