Дроны ВСУ пытались атаковать два российских региона МО: ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников ВСУ над территориями Белгородской и Воронежской областей в ночь на вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны России. Также была ликвидирована украинская ракета «Нептун» у побережья Крымского полуострова.

Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, — говорится в сообщении.

Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что средства ПВО уничтожили беспилотники на территории региона. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

До этого в регионе ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Пресс-служба регионального ГУ МЧС призвала граждан соблюдать спокойствие и не выходить на улицу.

Также в ночь на вторник, 9 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповещал местных жителей о ракетной опасности в регионе. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

До этого Гладков сообщал, что из соображений безопасности въезд в шесть населенных пунктов Грайворонского городского округа с 20 марта будет ограничен по решению регионального оперативного штаба.