ВСУ ночью попытались атаковать два российских региона МО: средства ПВО сбили шесть дронов ВСУ в Крыму и Белгородской области

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть дронов ВСУ в течение ночи над территорией России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники сбили в Белгородской области и в пределах Крымского полуострова.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу, 3 мая, пресс-служба управления МЧС по Белгородской области предупреждала местных жителей об опасности атаки беспилотников. В ведомстве призвали граждан сохранять бдительность.

Вечером 2 мая в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области. Дроны были сбиты российскими силами ПВО в течение 25 минут.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли автомобиль с мирными жителями в селе Казачьи Лагеря. По его словам, в результате атаки погиб один человек, еще одна местная жительница пострадала. Глава региона добавил, что обстрелы украинской армии привели к двум лесным пожарам площадью 2 га в Голопристанском округе.