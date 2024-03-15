ВСУ ночью попытались атаковать два российских региона ракетами и дронами МО: средства ПВО уничтожили БПЛА и «Грады» в Белгородской и Калужской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны предотвратили атаки ВСУ на Белгородскую и Калужскую области в ночь на пятницу, 15 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Были уничтожены беспилотники и реактивные снаряды РСЗО БМ-21 «Град».

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что российские силы противовоздушной обороны ночью подавили четыре беспилотника над территорией региона. Он отметил, что инцидент произошел в Дзержинском районе, пострадавших и разрушений нет.

Накануне вечером Минобороны РФ отчиталось об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Дрон самолетного типа ликвидировали дежурными средствами ПВО около 22:40 мск.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что во время обстрела села Беловское в пригороде Белгорода девятилетний мальчик закрыл телом новорожденную сестру. По его словам, оба ребенка получили ранения, сейчас они находятся в травматологии, их состояние оценивается как средней степени тяжести.