Стало известно о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область SHOT: ВСУ ночью пытались атаковать Белгородскую область с беспилотника

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинские войска ночью атаковали Белгородскую область в районе села Головчино Грайворонского района беспилотником самолетного типа. По данным канала, российские средства ПВО сбили БПЛА в небе, на земле пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Инцидент произошел примерно 30 км от границы.

Ранее в небе над Белгородом раздались девять мощных взрывов. Предположительно, сработала система ПВО. Взрывы прозвучали в центре города и продолжались с интервалами в течение 20 минут. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.

До этого жительница приграничного района Белгородской области пожаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.