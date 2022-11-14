ВСУ не выпускают жителей Херсона из города РИА Новости: украинские военные не позволяют жителям Херсона покинуть город

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украинские военнослужащие не позволяют покинуть Херсон жителям, которые опасаются преследований со стороны киевских властей, рассказала РИА Новости жительница города Алешки. Женщина пришла на пристань, чтобы встретить близких ей людей с противоположного берега Днепра.

Утром одна лодка пришла с людьми, а баркас, говорят, не выпустили, — сказала она.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

До этого Суровикин в докладе Шойгу заявил, что с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих, 9,5 тысячи из них были убиты на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, потери российской стороны на Херсонском направлении оказались в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Он выступил перед украинскими силовиками и заявил, что Украина движется вперед и готова к миру. Украинский лидер поблагодарил НАТО и других союзников Киева за поддержку.