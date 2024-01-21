ВСУ не хотят обороняться: новости СВО на утро 21 января

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Переход ВСУ в оборону на линии фронта недопустим, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, такое решение приведет к заморозке конфликта. Чиновник добавил, что решение есть и оно «не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 20 января, читайте в материале NEWS.ru.

Массовая атака ВСУ на российские регионы

ВСУ обстреляли село Вишнево Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, обошлось без пострадавших, однако повреждения получила гражданская инфраструктура.

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Орловской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 22:30 мск. Военные уточнили, что целью летательного аппарата была попытка совершить теракт на территории страны.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Смоленской областью. По словам представителя ведомства, БПЛА был самолетного типа.

Позднее стало известно, что еще три украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать Смоленскую область. В МО РФ подчеркнули, что все аппараты были уничтожены.

Российская система противовоздушной обороны отразила атаку БПЛА над Тульской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что прилет дрона был зафиксирован около 23:50 мск.

Десантники сбили украинские «Валькирию» и «Фурию»

Подразделения ПВО российских десантников сбили два разведывательных украинских беспилотника на Херсонском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это были украинские дроны «Валькирия» и «Фурия».

В ВСУ рассказали о плачевной ситуации на передовой

На восточном берегу Днепра в Крынках российская армия отчаянно пытается наступать, отметил украинский разведчик в беседе с британским изданием Financial Times. По его словам, ВСУ на этом участке держатся из последних сил.

Он добавил, что украинские войска понесли значительные потери, а Россия имеет пятикратное преимущество. Исходная цель заключалась в создании плацдарма для последующего продвижения вглубь территории, однако, по мнению солдата, этот план становится все менее реализуемым с каждым днем.

Фото: МО РФ

Страны НАТО могут отправить войска на Украину

Некоторые страны НАТО допускают отправку своих войск на Украину в индивидуальном порядке, заявил отставной американский дипломат Мэтью Брайза. Он подчеркнул, что хотя фактического размещения военных НАТО на украинской территории не произойдет, некоторые члены Альянса могут принять решение направить собственные военные силы и ресурсы на поддержку Украины вне рамок формальной структуры НАТО.

В США заявили о бесполезности дронов ВСУ из-за российских средств РЭБ

Украинские войска больше не могут использовать гражданские беспилотники в зоне СВО, пишет Business Insider. По данным портала, дроны становятся бесполезными из-за усовершенствования российских средств радиоэлектронной борьбы.

По информации издания, в подавляющем большинстве случаев украинские военные применяют в зоне конфликта именно такие дешевые беспилотники. Business Insider пишет, что прежде ВСУ могли полагаться на готовые гражданские БПЛА, но российские войска наращивают противодействие.

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