ВСУ пытаются мешать вывозу тел украинских солдат в российские морги ВСУ открыли огонь по российским бойцам с телами украинских солдат под Курском

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ВС Украины

ВСУ предприняли попытку обстрела российских бойцов, которые вывозили тела украинских солдат из окрестностей населенных пунктов Гуево и Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Погибших планировалось доставить в российские морги. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Под обстрел попали группы российских военнослужащих, которые пытались вывезти тела украинских военных из окрестностей Гуево и Николаево-Дарьино в морги, — сказал собеседник.

Он также добавил, что ВСУ делают все, чтобы останки солдат не были вывезены с поля боя. Киев не интересует то, что родственники просто хотят достойно похоронить своих близких, отметил источник.

До этого бойцы ВСУ заявили о крайне сложной обстановке в зоне СВО. Военнослужащие называют ее «настоящим адом», подразумевая активные штурмовые действия российской армии в районе Котляровки. Минобороны РФ также не комментировало информацию.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал кадры, на которых запечатлено чудесное спасение российского военнослужащего. Боец остался невредим после прямого попадания украинского FPV-дрона благодаря тому, что боеприпас не сработал.