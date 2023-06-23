ВСУ выпустили ракеты по Геническу и Скадовску Сальдо: ВСУ нанесли удар по Геническу и Скадовску, предположительно, ракетами Storm Shadow

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Украинские войска нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ осуществили атаку по городам около 14 часов, предположительно, было выпущено четыре крылатых ракеты Storm Shadow британского производства.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия. Вновь от рук киевского режима страдают мирные граждане, — написал Сальдо.

ТАСС сообщал со ссылкой на корреспондента, что в Геническе прогремело не менее трех взрывов. По данным агентства, над жилыми кварталами поднялся столб черного дыма. С ноября 2022 года в этом городе располагается администрация Херсонской области.

22 июня ВСУ нанесли ракетный удар по мостам, соединяющим Крым с Херсонской областью. По данным ведомства, украинскими военными в том числе были выпущены четыре ракеты по Чонгарскому мосту, на месте были обнаружены осколки снарядов с французской маркировкой. При этом врио главы Херсонщины предполагал, что ВСУ ударили по мостам британскими ракетами Storm Shadow.