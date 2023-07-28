ВСУ нанесли удар по району площади Дзержинского в центре Донецка Мэр Кулемзин: под обстрел ВСУ в Донецке попали площадь Дзержинского, две больницы и ТЦ

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, в этих районах всегда множество людей.

Украинские фашисты продолжают обстрел мирных кварталов нашего города. Под вражеский огонь попал район площади Дзержинского (Ворошиловский район), где постоянно множество людей. В зоне обстрела — крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр, — написал Кулемзин.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил о прилете по зданию МВД в Донецке. По его словам, неизвестно, удалось ли системе противовоздушной обороны перехватить снаряд. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Военкор Андрей Руденко также опубликовал видео из Донецка. По его словам, отработала система противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали во двор жилого дома на Комсомольском проспекте.