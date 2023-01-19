ВСУ нанесли ракетный удар по Унечскому району Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по граничащей с республикой территории Унечского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что системы ПВО ВС РФ отразили атаку.

Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, — написал Богомаз.

Он добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы.

15 января Telegram-канал Mash сообщил, что 14 января запущенный ВСУ дрон сбросил две гранаты на одну из крупнейших энергоподстанций в Брянской области. По данным канала, крупную аварию, к которой могли привести взрывы, предотвратил охранник. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

Ранее российские системы ПВО сбили в небе над Брянской областью украинскую ракету «Точка У». По словам Богомаза, мирные жители не пострадали.