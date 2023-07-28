ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу: кадры разрушений Взрыв произошел во дворе кафе

Фото: t.me/golubev_vu

Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад»

В Таганроге произошел взрыв во дворе кафе «Чехов сад». По некоторым данным, на данный момент 17 человек пострадали после падения ракеты. Девять были госпитализированы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал произошедшее в Таганроге. «По адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе „Чехов сад“ взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать», — сообщил Голубев.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, удар был нанесен Вооруженными силами Украины.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог. Об этом сообщили в МО РФ. Так, российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки упали на территорию города», — заявили в российском ведомстве.

Позже в Минобороны сообщили о еще одной атаке ВСУ. «Около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. ПВО сбила снаряд, обломки упали в безлюдную местность», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как выглядит двор кафе после взрыва — в фотогалерее NEWS.ru.