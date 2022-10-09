ВСУ нанесли ракетный удар по Старобельску

Фото: МО Украины

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об обстреле со стороны ВСУ города Старобельска. По словам представителей ЛНР, ракетные удары были нанесены ночью с применением РСЗО HIMARS. Данные о пострадавших не поступали, передает Telegram-канал представительства.

В 01:35 ВФУ по населенному пункту Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (одна ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

В ЛНР добавили, что в настоящий момент данные о повреждениях уточняются.

Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле украинскими военными города Иловайск. По населенному пункту в республике было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS. В СЦКК добавили, что 8 октября в 00:13 украинская сторона обстреляла Донецк. Пять снарядов было выпущено по Кировскому и Петровскому районам столицы ДНР.