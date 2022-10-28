ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне

Фото: t.me/minzdrav_Kherson

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне, сообщает официальный Telegram-канал регионального Минздрава. По словам главы ведомства Вадима Ильимиева, при обстреле никто не пострадал.

Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал, — отметил Ильимиев.

Ранее в Минздраве Херсонской области рассказали о том, что члены украинской диверсионно-разведывательной группы обстреляли гражданский автомобиль в регионе. В результате нападения на мирных жителей один человек погиб. Два человека получили экстренную медпомощь на месте и были доставлены в одну из больниц Херсонской области.

Позднее сообщалось, что в Херсоне диверсанты напали на районный отдел внутренних дел, чтобы завладеть оружием, причем один из преступников успел выстрелить из гранатомета. Стало известно, что преступников стараются заблокировать и задержать.