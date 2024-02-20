ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

Фото: МО Украины

Украинские войска нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка, информирует пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Всего по населенному пункту Карловка выпустили 20 ракет из РСЗО.

Атака была зафиксирована в 02:10 по местному времени, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Тип РСЗО в СЦКК не уточнили.

Ранее российские военнослужащие обнаружили и уничтожили расчет РСЗО «Вампир», нанесший удар по Белгороду 15 февраля. Машина перемещалась в районе населенного пункта Липцы. Она была уничтожена российскими ракетчиками с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса.

До этого ВС РФ поразили авиатехнику и склады боеприпасов на аэродромах ВСУ. По данным Минобороны, армия России также нанесла удары по базам иностранных наемников и сил специальных операций на Украине. При этом средствами ПВО 16 февраля перехвачены семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три умные авиабомбы JDAM, а также три зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Кроме того, были сбиты 47 украинских беспилотников.