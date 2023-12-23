ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детсаду в российском регионе ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области

Фото: МО Украины

Ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Он добавил, что ранен мирный житель — охранник одного из пострадавших образовательных учреждений.

Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе. Оба работающие — принимали детей сразу из трех соседних сел. Разумеется, ночью в здании их не было, — написал Алексеенко.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли при ракетной атаке Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Маячка в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела также есть пострадавшие, в том числе военнослужащие. Кроме того, Сальдо показал фотографии с места обстрела.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над областью сработала система противовоздушной обороны. По словам Гладкова, была сбита воздушная цель над селом Бессоновка. Никто не пострадал. До этого российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над селом Ближним.