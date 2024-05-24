Вооруженные силы Украины поздним вечером 23 мая атаковали ракетами Крымский полуостров. Что известно об ударе, есть ли жертвы и разрушения?
Как ВСУ атаковали Крым
В результате ракетной атаки армии Украины на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он принес соболезнования их близким и родным.
«Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС», — добавил Аксенов.
Он попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
По информации Telegram-канала SHOT, жители Крыма сообщили о большом количестве взрывов над полуостровом. По предварительным данным канала, система ПВО отражала очередную массированную атаку, поступили данные о сбитии нескольких воздушных целей.
Как рассказали SHOT подписчики, взрывы слышали в Симферополе, Алуште, Ялте и Евпатории, а также в районе Джанкоя. Канал добавил, что в Севастополе временно останавливали движение морского транспорта. При этом Telegram-канал «Mash на волне» писал, что, предварительно, ВСУ пытались атаковать Алушту и южный берег Крыма.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
Как еще ВСУ атаковали РФ
Минобороны РФ в официальном Telegram-канале заявило об очередной атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. О повреждениях и пострадавших данных нет. Нападение произошло примерно в 21:00 мск 23 мая.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщила пресс-служба министерства.
Как диверсант подорвался в Крыму
Также Сергей Аксенов 23 мая информировал о диверсанте, который подорвался на собственном взрывном устройстве. Инцидент произошел в Кировском районе республики. Диверсант пытался заложить бомбу на железнодорожных путях.
«Нес взрывчатку, хотел совершить террористический акт на железной дороге, заложив взрывное устройство. Сдетонировало», — уточнил глава региона.
Глава Крыма отметил, что сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали всех злоумышленников, которые планировали или совершали теракты и диверсии на территории республики. Аксенов выразил благодарность сотрудникам силовых ведомств за работу по обеспечению безопасности жителей полуострова.
Есть ли угроза сухопутной операции ВСУ в Крыму
Кроме того, Аксенов заявлял, что никакой сухопутной операции со стороны Украины Крыму гарантированно не угрожает. Он подчеркнул, что Крымский мост защищен со всех направлений — с воздуха, земли и водного пространства.
«Крыму, еще раз, как всегда, говорю, гарантированно никакой сухопутной операции, никакой угрозы нет», — сказал Аксенов.
Глава Крыма также отметил эффективную работу Минобороны РФ в вопросе защиты региона и отметил, что на территории полуострова размещено достаточное количество бойцов для выполнения боевых задач.
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