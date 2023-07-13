ВСУ нанесли артиллерийский удар по Донецку

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под обстрелом оказался Петровский район в западной части города.

Обстрел был зафиксирован в 15:25 по московскому времени. Огонь велся с позиций ВСУ в населенном пункте Желанное Первое с применением артиллерийских орудий калибра 155 мм. Всего было выпущено пять боеприпасов.

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил о взрывах в районе завода «Топаз», который расположен на северо-западе города, и работе средств противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили свыше 80 боеприпасов по населенным пунктам региона. Только в Грайворонском городском округе зафиксировано 38 прилетов. В результате обстрелов без электричества остались Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе.

В Белгородском районе зафиксировано 12 прилетов, еще 12 — в Шебекинском городском округе, в Валуйском городском округе — шесть, а в Краснояружском районе — 18 прилетов.