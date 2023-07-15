«В тупиковой ситуации»: в США назвали две важные проблемы Украины Bloomberg: западное оружие не позволило вывести ситуацию на Украине из тупика

Фото: МО Украины

Боевые действия на Украине зашли в тупик, заявил начальник штаба разведывательного управления Министерства обороны США Джон Киршхофер. По его словам, которые приводит Bloomberg, даже интенсивные поставки западного оружия не помогли Киеву. Вторая проблема, с которой следует считаться, — это уверенность России в своей способности «пережить поддержку Запада».

Конечно, мы находимся в тупиковой ситуации, — сказал Киршхофер.

По его словам, перспективы широкомасштабного контрнаступления ВСУ очень туманны. До сих пор российские войска успешно сдерживали натиск. Более того, как подчеркнул чиновник, Москва уверена, что победит в противостоянии военных ресурсов с Западом, поскольку ситуацию на поле боя так и не удалось переломить за счет поставок Украине современного вооружения из США и Европы.

Киршхофер уверен, что ни дальнобойные ракеты Storm Shadow, ни американские кассетные боеприпасы не помогут Киеву.

Ничто из этого, к сожалению, не является святым Граалем, который ищут украинцы и который позволит им прорваться, — заключил эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также заявлял, что кассетные снаряды малоэффективны при выполнении тех задач, о которых говорят на Украине. При этом саму идею передачи такого вооружения он назвал попыткой продлить агонию киевского режима.