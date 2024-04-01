ВСУ накрыли Донецк огнем снарядов натовского калибра СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли Донецк, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там уточнили, что по городу выпустили семь снарядов «натовского» калибра,

Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 22:40 мск — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 01:55 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, — отметили сотрудники представительства.

Ранее сообщалось, что четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке на них украинского дрона в ДНР. Это произошло, когда огнеборцы тушили пожар, возникший после обстрела ВСУ Горловки. В этот момент с беспилотника был сброшен второй снаряд. По данным МЧС, личный состав успел спуститься в укрытие. Когда угроза миновала, они отказались от госпитализации и вернулись в подразделение.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после взятия Авдеевки под контроль российской армии ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк с помощью простой артиллерии. Атаки происходили часто, достаточно хаотично и разрушали гражданскую инфраструктуру, при этом мирные жители погибали и получали ранения. Однако у ВСУ по-прежнему есть высокоточное дальнобойное вооружение, например HIMARS, и теперь Киев использует его, добавил он.