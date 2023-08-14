ВСУ накрыли артиллерийским огнем школу и монастырь в Херсонской области

Фото: t.me/VGA_NovayaKahovka

Новокаховский городской округ

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Корсунка, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа на своем Telegram-канале. В результате атаки повреждены школа, а также одно из зданий Корсунского Богородичного монастыря.

От прилетов снарядов пострадало здание школы — разрушения на втором этаже. Также разрушена крыша одного из зданий на территории Корсунского Богородичного монастыря. Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному жилому дому в Белгороде ранения получила десятилетняя девочка.

Сам инцидент произошел накануне. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении многоквартирного жилого дома и 15 автомобилей. Очевидцы утверждали, что перед взрывом над Белгородом пролетел крупный беспилотник самолетного типа.

За несколько часов до этого пресс-служба Минобороны России сообщала, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Белгородской области при помощи БПЛА. По данным ведомства, дрон ликвидировали в небе средствами ПВО. Это произошло примерно в 13:30 мск.