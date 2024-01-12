ВСУ начали воевать с мукой ВСУ обстреляли в Токмаке Запорожской области склад, где хранилось 120 тонн муки

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали склад в городе Токмаке в Запорожской области, где хранилось более 120 тонн муки, передает РИА Новости со ссылкой на информацию СК РФ, которую предоставил владелец помещения. Представители Следственного комитета прибыли на место обстрела для расследования.

В результате ракетного удара со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов, которые полностью уничтожили склад, содержащий более 120 тонн муки, — заявил владелец склада.

Оперативная группа Следственного комитета РФ при осмотре места обстрела зафиксировала обширные повреждения техники, зданий и другого имущества. Также было проведено исследование места. Стало известно об одном пострадавшем, которым оказался водитель предприятия.

До этого ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по населенному пункту четыре таких снаряда.

Между тем премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии своего визита в Киев пообещал передать ВСУ крупнейшую в истории партию беспилотников. По его словам, большая часть дронов будет британского производства, но Лондон задействует и иностранных партнеров.