ВСУ начали помогать «кошачьи отряды»: новости СВО на утро 4 декабря Bild: в ряды ВСУ стали принимать кошек для борьбы с нашествием грызунов в окопах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины начали принимать на военную службу животных, сообщает Bild со ссылкой на украинские и европейские СМИ. По данным газеты, «мобилизуют» не только служебных собак, но и кошек, которые нужны для отлова грызунов в окопах.

Один из украинских бойцов рассказал, что регулярно вытряхивает из своего спального мешка по несколько мышей за раз. Кроме того, грызуны наносят практический вред: уничтожают продовольствие, выводят из строя оружие и кусают людей. Некоторые коты уже удостоились наград за заслуги по отлову вредителей.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 3 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Белый дом нуждается в деньгах для Киева

Администрация президента США Джо Байдена нуждается в выделении дополнительных средств со стороны конгресса на помощь Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что финансы также требуются для Израиля и собственной безопасности США.

Также чиновник отметил, что у администрации США возникнут серьезные затруднения при оказании поддержки Украине с начала нового года, если конгресс не выделит дополнительные ассигнования. По его словам, законодатели непременно должны принять инициативу о дополнительном финансировании Киева. Это даст возможность направить Украине системы противовоздушной обороны и другие средства.

Фото: МО США

«Марионетку» Зеленского решили обвинить в неудачах США и НАТО, странное поведение украинского лидера

США и НАТО уже наверняка решили, что пришло время обвинить в неудачах свою «марионетку» — президента Украины Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя недавнее интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга. Политик подчеркнул, что такая схема с участием «козла отпущения» применяется Вашингтоном далеко не впервые.

Зарубежные журналисты также замечали, что Зеленский в последнее время заметно волнуется и выглядит очень одиноким. Такое поведение легко объяснить тем, какое плачевное положение складывается на международной арене, констатировали обозреватели. Палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, снижающаяся поддержка киевских властей со стороны Вашингтона — все это беспокоит украинского лидера.

Настрой президента Украины Владимира Зеленского сильно изменился за последние месяцы: от его оптимизма, который он демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа, заявили аналитики TV5Monde. По их словам, отношения между киевским лидером и ВСУ становятся все прохладнее.

Бегство солдат ВСУ, работа российских «Ланцетов»

Украинские подразделения в поселке Артемовское под Артемовском бежали, бросив раненых и убитых, рассказали в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что некоторые солдаты ВСУ сложили оружие и сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск.

Расчеты разведывательных беспилотников обнаружили на правом берегу Днепра огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ и станции связи, через которые велось управление украинскими подразделениями, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что после передачи координат целей бойцы ВДВ нанесли точные удары барражирующими боеприпасами «Ланцет».

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