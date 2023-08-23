ВСУ начали массированный обстрел центра Донецка

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел центра Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами, уточнил он.

Центр Донецка под массированным обстрелом. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об осколках возле магазина «Изумруд». Данные уточняются, — написал Кулемзин.

Глава города призвал граждан не покидать укрытия. По его словам, не исключено, что обстрелы продолжатся в ближайшее время. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступала.

Ранее украинские военные нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке. По словам мэра города Ивана Приходько, повреждения получила инфраструктура предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

Также сообщалось об обстреле Киевского района Донецка кассетными боеприпасами. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что огонь велся со стороны населенного пункта Яснобродовка. Зафиксировано два прилета. В результате атаки никто не пострадал.