ВСУ начали готовиться к обороне в Запорожской области Рогов: ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области

Фото: Ximena Borrazas/Global Look Press

ВСУ начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он подчеркнул, что украинские войска готовятся к обороне на временно занятой ими части области. По словам Рогова, прежде в ВСУ готовились к наступлению, однако теперь их тактика изменилась.

Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года, — заметил член главного совета региональной администрации.

Рогов добавил, что ВСУ возводят несколько линий обороны. В частности, они будут пролегать в ближайшем пригороде Запорожья.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» говорил, что Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артемовска. Он отмечал, что на этом участке линии соприкосновения остались некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии и теробороны.

Газета Times до этого сообщила, что украинские власти поручили оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным. Речь идет о наемниках из Интернационального легиона: европейцах, канадцах и американцах. Однако, по информации издания, большую часть составляют украинцы.