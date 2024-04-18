ВСУ начали бить по кладбищам: новости СВО на утро 18 апреля

Фото: t.me/aakherson

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по сельскому кладбищу в Каирах на левобережье Днепра в Херсонской области, повредив несколько памятников, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. По его словам, атака явно была целенаправленной.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 17 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу силами ПВО была сбита 21 воздушная цель.

Он уточнил, что в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Также пострадала женщина — у нее осколочное ранение левой стопы. Ее госпитализировали.

Над Белгородской областью уничтожено 14 ракет ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО Vampire по Белгородской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атака была пресечена около 23:00 мск.

Пострадавших в результате обстрела, по предварительной информации, зафиксировано не было, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. При атаке в одном частном домовладении оказалась пробита крыша навеса и повреждено крыльцо, уточнил он.

Фото: МО РФ

Российский ЗРК уничтожил ракету ATACMS в зоне СВО

Российский ЗРК «Бук» успешно перехватил ракету ATACMS американского производства в зоне спецоперации, заявил заместитель командира батареи с позывным Бык в распространенном Минобороны РФ видео. По словам бойца, комплекс рассчитан на уничтожение подобных воздушных целей.

Поставляемые западными странами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) воздушные цели спокойно можно сбить при помощи ЗРК «Бук», обратил внимание заместитель командира. Комплекс настроен «на их скорости, на их высоты, на их дальности», констатировал он.

Мирная жительница пострадала при падении украинского БПЛА под Воронежем

При падении подавленного украинского дрона была ранена женщина 1956 года рождения, написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его информации, она сейчас находится в медучреждении.

До этого Гусев сообщил, что режим опасности атаки беспилотников введен на территории Воронежской области. Российские силы противовоздушной обороны привели в боевую готовность.

Фото: МО Украины

Стало известно, каким оружием ВСУ могут атаковать Крымский мост

К украинским мини-подлодкам нужно отнестись максимально серьезно, так как ВСУ могут начать использовать их для диверсий в акватории Черного моря, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его словам, подобные субмарины могут вооружить торпедами. Либо же ВСУ могут сделать все по старинке — подойти поближе к цели и установить заряд, добавил эксперт.

По его словам, вполне вероятно, что украинские мини-подлодки получат электрический двигатель для бесшумного передвижения. Из-за габаритов устройства будет крайне трудно заметить, при этом радиус их действия может достигать 300 километров. В связи с перечисленными обстоятельствами продумывать защиту Крымского моста необходимо уже сейчас, считает эксперт.

ВС России отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении

Подразделения Западной группировки войск отразили две атаки и две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Тернов и Червоной Дибровы, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, российские военнослужащие также улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

Бигма отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки уничтожили семь минометных расчетов, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и станцию радиоэлектронной разведки «Пластун-3000» противника. Кроме того, были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа «Лелека-100» и «Фурия». Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, также были уничтожены семь минометных расчетов, три автомобиля и гаубица Д-30.

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