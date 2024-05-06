ВСУ на Пасху атаковали крестный ход у монастыря в ДНР

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удар дронами по участникам крестного хода, который проходил около Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой Народной Республике, сообщила в Telegram пресс-служба обители. В монастыре отметили, что участники крестного хода не пострадали. Официального подтверждения информации о Минобороны России нет.

Вчера, 5 мая, дроны атаковали участников народного крестного хода за объединение братских народов, который проходит по линии боевого соприкосновения. Маршрут крестного хода проходил по дороге возле Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. Все три автомобиля были подбиты и, скорее всего, сгорели, — говорится в сообщении.

Ранее украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, утром 6 мая. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Власти региона сообщили о шести погибших и 35 пострадавших, среди которых двое детей.

Позже в компании «Агро-Белогорье» сообщили о семерых погибших. По данным предприятия, они были сотрудниками Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.