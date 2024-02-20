Женщина ранена при обстреле библиотеки в центре Донецка Пушилин: женщина получила ранения при обстреле библиотеки в центре Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В результате атаки Вооруженных сил Украины днем 20 февраля по центру Донецка повреждения получила центральная библиотека имени Крупской, а также пострадала женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Одна ракета попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая – во двор. В здании учреждения повреждено остекление и фасад. Также получил повреждения расположенный на троллейбусной остановке торговый павильон, — сказано в публикации.

Как уточнили в представительстве ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS. Это произошло примерно в 14:10.

Ранее Telegram-канал «Война Глазами Журналиста» сообщил, что ракета взорвалась у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На фото автор канала показал воронку от удара, осколок ракеты и стену библиотеки с выбитыми окнами.

До этого ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Мэр Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле погибла женщина 1955 года рождения. Еще пять человек получили ранения. Кроме этого, по словам главы города, было повреждено остекление и трубы центрального отопления, а также посечены осколками снарядов четыре автомобиля.