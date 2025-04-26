Спасение икон в Новом Иерусалиме сорвано атаками ВСУ ТАСС: армия России не может спасти иконы из Нового Иерусалима из-за атак ВСУ

Фото: Евгений Мартынов/ТАСС

Женщина около сгоревшего после атаки БПЛА со стороны ВСУ храмового комплекса Новый Иерусалим в Валуйском районе

Попытки спасти иконы и святыни из выгоревшего храмового комплекса Новый Иерусалим под Белгородом остановлены, пишет ТАСС со ссылкой на группировку войск «Север» ВС России. Причина — постоянная угроза новых обстрелов со стороны ВСУ.

К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ, — отметили в группировке.

Строения храмового комплекса загорелись после сброса взрывных устройств. Оперативно прибывшие пожарные расчеты были атакованы дронами «Баба-яга» ВСУ, однако успели укрыться. По словам российских военных, работы возобновятся сразу после стабилизации обстановки и прекращения целенаправленных атак.

Ранее глава Валуйского округа Алексей Дыбов сообщил, что от Нового Иерусалима уцелела только часовня Божией Матери. Объект был атакован ВСУ, удары дронов привели к сильному пожару. По его словам, во время атаки в храмовом комплексе никто не находился, пострадавших в результате нападения нет.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, удар по одному из самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно. Он подчеркнул, что операторы украинских дронов не давали тушить пожар.