Попытки спасти иконы и святыни из выгоревшего храмового комплекса Новый Иерусалим под Белгородом остановлены, пишет ТАСС со ссылкой на группировку войск «Север» ВС России. Причина — постоянная угроза новых обстрелов со стороны ВСУ.
К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ, — отметили в группировке.
Строения храмового комплекса загорелись после сброса взрывных устройств. Оперативно прибывшие пожарные расчеты были атакованы дронами «Баба-яга» ВСУ, однако успели укрыться. По словам российских военных, работы возобновятся сразу после стабилизации обстановки и прекращения целенаправленных атак.
Ранее глава Валуйского округа Алексей Дыбов сообщил, что от Нового Иерусалима уцелела только часовня Божией Матери. Объект был атакован ВСУ, удары дронов привели к сильному пожару. По его словам, во время атаки в храмовом комплексе никто не находился, пострадавших в результате нападения нет.
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, удар по одному из самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно. Он подчеркнул, что операторы украинских дронов не давали тушить пожар.