ВСУ массово отправляют женщин на передовую Подполковник Марочко: количество женщин в рядах ВСУ выросло до 30%

Фото: МО Украины

В рядах Вооруженных сил Украины стремительно растет количество женщин, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. На текущий момент их доля составляет порядка 30% от общего числа военнослужащих.

В нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%, — сказал офицер.

По его словам, рост числа женщин-военнослужащих в подразделениях ВСУ наблюдается на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Среди них есть и рядовые, и офицеры.

Марочко подчеркнул, что соответствующие данные были получены из аналитики разведывательных материалов за минувший месяц.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в рядах ВСУ службу проходят более 50 тысяч женщин, причем 38 тысяч занимают военные должности. На передовой, как утверждала чиновница, задачи выполняют свыше пяти тысяч женщин.

Политолог Никита Зуев объяснил такую политику серьезными потерями в рядах украинской армии. Киев отчаянно стремится восполнить их, однако все больше сталкивается с закономерным сокращением мобилизационного потенциала.