ВСУ массово атаковали российские регионы: где сработала ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли ряд попыток атак на российские регионы вечером 23 февраля и ночью 24 февраля. Где сработали средства противовоздушной обороны, какие цели они поразили и где гремели взрывы на Украине — в материале NEWS.ru.

Что известно о массовой атаке ВСУ на РФ

Накануне российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, он принадлежал Украине. О пострадавших и разрушениях данных нет.

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

Затем российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Брянской области, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. <...> Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Кроме того, система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью, сообщала пресс-служба Министерства региональной безопасности. По данным ведомства, аппарат принадлежал ВСУ.

«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в заявлении.

Позже стало известно, что система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью, утверждали в Министерстве региональной безопасности.

«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — говорилось в публикации.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы региона.

При этом в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО в ночь на 24 февраля сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Там уточнили, что это произошло над территориями Курской и Тульской областей.

«24 февраля около 00:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА воздушного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей», — проинформировали в ведомстве.

Где гремели взрывы на Украине

В Одессе произошли взрывы, сообщало издание «Страна.ua». Подробности не приводились, местные власти ситуацию также не комментировали. В городе и Одесской области объявили об угрозе с воздуха. Также тревожные сигналы звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Помимо этого, взрывы произошли в административном центре Кировоградской области городе Кропивницком (ранее — Кировоград), писало издание «Общественное». Детали инцидента неизвестны.

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