ВСУ кинули нацбатальоны на прорыв обороны ВС РФ под Тернами Марочко: ВСУ усилили свои штурмовые отряды под Тернами нацподразделениями

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Киев усилил штурмовые отрады ВСУ в районе Тернов националистическими подразделениями, сообщил в Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник пытается стабилизировать ситуацию на Сватовско-Кременском участке фронта контратаками. Несмотря на возросшую в разы активность украинских войск в данном районе, прорыва обороны российских сил не допущено, написал он.

Возросли огневые налеты на наши позиции при помощи артиллерии и дронов. Также для усиления своих штурмовиков на этот участок ВФУ отправили националистические подразделения. <...> Прорыва наших оборонительных порядков не допущено, — сообщил Марочко.

Также Марочко сообщил, что российская армия улучшила свое положение на Донецком направлении, закрепившись на новых позициях между Красным (Ивановское) и Клещеевкой. По его словам, сейчас ВС России не только продвигаются вперед, беря под контроль новые рубежи, но и проводят перегруппировку для продолжения наступательной операции. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВКС России уничтожили группу боевиков националистического подразделения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на окраинах Часова Яра. По его словам, силы нацбата численностью в несколько сотен находились в жилой застройке, разрушенной авиаударом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.