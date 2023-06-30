ВСУ из минометов обстреляли граничащий с Украиной российский регион Mash: ВСУ обстреляли из минометов село Новые Юрковичи Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. По информации канала, обошлось без пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Село находится в 15 километрах от монумента «Три сестры». Он был открыт в 1975 году в честь дружбы России, Украины и Белоруссии на стыке границ трех государств.

Несколько взрывов раздались утром 30 июня в Бердянске, по предварительным данным, сработала российская система ПВО. Взрывы прозвучали около 08:00. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что город обстреляли украинские военные ракетами Storm Shadow. По его словам, выпущенные Украиной снаряды были отражены еще на подступах к городу.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области. По данным канала, БПЛА, прилетевший со стороны Украины, обнаружили днем 29 июня в 15 километрах от границы, недалеко от поселка Маслова Пристань. Минобороны эту информацию не комментировало.