ВСУ готовятся к форсированию Днепра Сальдо: ВСУ готовятся к форсированию Днепра

Фото: МО Украины

Украинские войска готовятся форсировать Днепр, меняют позиции и создают ложные, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. При этом, по его мнению, операция ВСУ обречена на провал, так как у Киева не хватает сил для такого маневра, несмотря на то что «людей нагнали достаточно».

На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасываются живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются, — сказал он.

Ранее руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил, что Украина откладывает начало контрнаступления из-за дефицита военной техники, боеприпасов и бойцов, обученных воевать. Кроме того, военный эксперт считает, что личный состав ВСУ для выполнения таких задач не готов в морально-политическом плане.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уверен, что Артемовск станет основной точкой для наступления на северном и западном направлениях. ВСУ же могут существенно потерять в ресурсах в том числе из-за отсутствия нормального снабжения, считает он.