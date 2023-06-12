ВСУ готовят крупное наступление на ДНР: новости СВО на утро 12 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к масштабному наступлению на Донецком фронте, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что в настоящее время особо интенсивные военные действия наблюдаются в районах Угледара и Авдеевки. Он добавил, что украинская армия продолжает мобилизовывать свои войска и бронированную технику в этом районе. При этом российская армия пока успешно противостоит противнику, отметил он.

Российские войска успешно пресекли попытку украинской армии провести разведку боем в направлении Лисичанска, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев. Кроме того, удалось отбить атаку на Соледаро-Артемовском направлении. По его словам, артиллерия группировки в ходе контрбатарейных действий уничтожила позиции 120-мм минометов противника вблизи поселений Белогоровка, Хромово и Дружба. Также он упомянул, что подразделение, оперирующее самоходным минометом «Тюльпан», выполнило удары по складу боеприпасов и оборонительным позициям противника возле Белогоровки, а также по укрытию военнослужащих 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские войска изменили тактику наступления на Южно-Донецком направлении: после безуспешной попытки взять населенный пункт Нескучное украинские войска начали предпринимать фланговые удары в стремлении зайти в тыл. Согласно данным канала, армия России отражает попытки наступления противника, ударами авиации скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесено поражение в районе Времевского выступа.

Фото: Министерство обороны РФ

Переговоры между Киевом и Москвой невозможны, заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он ответил на предложение о мирном плане по урегулированию конфликта, которое было выдвинуто Бразилией, Индонезией и странами Африки.

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по району Херсонской области, где незадолго до этого находился вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Информацию о том, что глава ведомства чуть не попал под обстрел ВСУ, подтвердили в Минпромторге. В ведомстве пояснили, что Мантуров обсудил с местными властями помощь жителям затопленных территорий. ВСУ нанесли ракетный удар через несколько минут после отъезда Мантурова.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Мелитополь в Запорожской области. По его словам, над городом сработала система ПВО, взрыв прозвучал в 00:02. О жертвах и разрушениях не сообщается.

В результате переговорного процесса из украинского плена домой вернулись 94 российских военных. Военнослужащих доставят в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации. Появились первые кадры возвращения 94 российских военнослужащих на родину из плена. Бойцов осмотрели медики, солдаты позвонили родным и сообщили о своем возвращении.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские военнослужащие, освобожденные из плена после переговорного процесса с властями Украины

Один из освобожденных по имени Владислав заявил, что главный секрет выживания в украинском плену — это взаимопомощь. По его словам, российские солдаты старались оставаться вместе и образовывать группы для моральной поддержки друг друга.

Боец украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Алексей Мазура с позывным Roughman убит в Запорожской области. Он был ликвидирован в районе села Малая Токмачка. С 2014 года Мазура участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе националистических группировок Украины.

За последние полтора года было совершено более 10 попыток покушения на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, рассказал представитель ведомства Андрей Юсов. При этом Юсов не стал комментировать слухи о возможной гибели Буданова в связи с его исчезновением из публичного поля и уклонился от ответа на вопрос о ракетных ударах ВС РФ по штабу военной разведки.

Фото: president.gov.ua Кирилл Буданов

За 11 июня территория Донецкой Народной Республики (ДНР) восемь раз обстреливалась со стороны ВСУ. При этом было использовано 38 единиц различных боеприпасов. Под артиллерийским обстрелом оказались пять населенных пунктов республики: Широкая Балка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Еленовка. На данный момент нет информации о жертвах среди гражданского населения.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил в авторской программе британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, что начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия для Украины, НАТО и США. По его словам, на Западе охарактеризовали военную операцию украинской армии как «заранее обреченную». Херш подчеркнул, что Альянс практически напрямую участвует в конфликте.

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