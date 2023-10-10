Супружеская пара погибла в результате обстрела ВСУ Белгородской области Гладков: в результате двойной атаки ВСУ погибла супружеская пара

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Поповка Краснояружского района. В результате атаки погиб один мирный житель, его супруга получила тяжелые осколочные ранения.

Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения, — написал глава региона.

Медики увезли пострадавшую в городскую больницу Белгорода, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Однако позднее стало известно, что женщину не успели доставить в клинику, она умерла в карете скорой помощи.

Врачи боролись за ее жизнь до последнего… Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал Гладков.

Также губернатор сообщил, что разные повреждения получили четыре частных домовладения, линии электро- и газоснабжения. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Известно, что территория Белгородской области за последние 24 часа по меньшей мере семь раз подверглась обстрелам. По населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) пришлось более 40 ударов.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область, сообщило Минобороны России. Однако по БПЛА самолетного типа оперативно отработали дежурные средства ПВО, дрон сбили в небе над регионом. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.