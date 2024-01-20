Украинские военные дождались таяния льда и возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, российские войска поражали противника всеми видами огневых средств.

За последние сутки на линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области противник не вёл активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок. Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками, — написал Сальдо.