ВСУ девять раз за сутки обстреляли Белгородскую область Гладков: ВСУ за сутки выпустили девять боеприпасов по Белгородской области

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ за сутки выпустили девять различных боеприпасов по населенным пунктам Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Кроме того, по его словам, было сбито два беспилотника. Осколки одного из них повредили частный дом.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь, — написал он.

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник упал на частный дом в Белгородской области. По данным канала, он был запущен со стороны Украины и рухнул на дом в селе Беловском в 30 километрах от границы в ночь на 13 августа. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Baza отмечала, что в результате падения БПЛА в доме была повреждена крыша, а также окна и фасад здания, пострадавших нет. Канал пишет, что спустя час после падения дрона, около четырех утра, силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа. Его обломки упали недалеко от села Петропавловка в 42 километрах от границы.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО утром 13 августа сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. В ведомстве заявили, что попытка Украины осуществить террористическую атаку была пресечена около 04:00 мск. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.